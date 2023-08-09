В планетарии Барнаула ожидается масштабная реконструкция

В зале установлено 45 современных мест и профессиональное проекционное оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

На совещании в барнаульской мэрии обсудили планы по развитию городского планетария.

Председатель комитета по культуре города Валерий Паршков отметил, что на данный момент в планетарии представлено более 40 программ. Кроме того, еженедельно на астроплощадке проводят бесплатные вечера тротуарной астрономии и наблюдения за Солнцем.

Валерий Паршков сообщил, что всего в текущем году было проведено 798 мероприятий - как платных, так и бесплатных, которые посетили 72 900 человек. Также он отметил увеличение посещаемости в связи с введением Пушкинской карты, которой воспользовались уже 850 человек.

Председатель комитета напомнил, что в прошлом году был проведен капремонт зрительного зала и кровли планетария. После ремонта в зале было установлено 45 современных мест и профессиональное проекционное оборудование. Сейчас разработана проектно-сметная документация для продолжения ремонта в помещениях, которая находится на стадии госэкспертизы.

После завершения ремонтных работ планируется открытие интерактивного музея астрономических и астрофизических явлений. В этом музее будут представлены интерактивные экспонаты, включающие наглядные модели астрофизических явлений. Кроме того, планируется создание музея истории космонавтики, обустройство учебных помещений для детей, преображение внешнего вида здания и благоустройство прилегающей территории.

Планируется, что планетарий станет новым привлекательным местом в городском пространстве.