Над Барнаулом подозрительно долго кружил пассажирский самолет

Самолет не относился к регулярным рейсам Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаул 9 августа заметили, как над городом подозрительно долго кружит авиалайнер. Видео опубликовано в тг-канале «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, самолет сделал как минимум 9 кругов. При этом у него не было выпущено левое шасси.

В барнаульском аэропорту сообщили amic.ru, что над городом проходил учебно-тренировочный полет. И самолет не относился к регулярным рейсам. Сегодня все лайнеры приземлились по расписанию.

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