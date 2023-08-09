Над Барнаулом подозрительно долго кружил пассажирский самолет

Самолет не относился к регулярным рейсам
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жители Барнаул 9 августа заметили, как над городом подозрительно долго кружит авиалайнер. Видео опубликовано в тг-канале «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев, самолет сделал как минимум 9 кругов. При этом у него не было выпущено левое шасси.
В барнаульском аэропорту сообщили amic.ru, что над городом проходил учебно-тренировочный полет. И самолет не относился к регулярным рейсам. Сегодня все лайнеры приземлились по расписанию.
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