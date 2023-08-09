Умер экс-глава ассоциации «Алтайские строители» Сергей Санников

Сергей Тимофеевич умер на 76-м году жизни Фото: Татьяна Гейнрих

6 августа на 76-м году жизни скончался бывший генеральный директор ассоциации «Алтайские строители» Сергей Санников. Об этом сообщается на сайте организации.

Сергей Тимофеевич был зампредседателя Октябрьского райисполкома, занимал должность первого замглавы администрации Барнаула, возглавлял комитет администрации края по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству. Также работал в Минрегионразвитии Республики Алтай.

Некоммерческое партнерство «Алтайские строители» было создано под его руководством в 2009 году. Организацию он возглавлял в течение 8 лет, объединив сотни строительных организаций не только из Алтайского края, но и других регионов России.

Прощание с Сергеем Тимофеевичем состоялось 9 августа.

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