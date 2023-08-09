Делегация из Индии побывала на ключевых предприятиях Алтайского края

Фото Ирины Пергаевой (Толк)

На прошлой неделе в Алтайском крае работала делегация из Индии. Гости из далекой страны посетили ключевые предприятия региона, попробовали Алтайскую продукцию и обсудили вопросы экспорта.

Так, 3 августа делегацию представителей Индо-российской торгово-промышленной палаты, прибывшую в Алтайский край с деловым визитом, принял Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ). Гости ознакомились с работой одного из старейших предприятий краевой столицы, празднующего в 2023 году 45-летний юбилей, обсудили планы по сотрудничеству и попробовали продукцию завода.

Фото Ирины Пергаевой (Толк)

В ходе делового визита представители делегации посетили основные цеха предприятия: делегатов заинтересовали практически все направления производства: питьевая вода, напитки, а также побочный продукт пивоварения - гранулированная кормовая смесь для сельскохозяйственных животных, изготовленная на основе пивной дробины.

Вице-президент палаты Гурасвами Сундаравадивелу рассказал, что индийская сторона среди своих планов на регион рассматривает возможные инвестиции в Алтайский край в размере 100 миллионов долларов. Он особо отметил, что завод заинтересовал индийскую сторону как поставщик и воды, и кормовой добавки.

Фото Ирины Пергаевой (Толк)

«Цель нашего визита – налаживание отношений, сближение Индии и Алтайского края, и не только Индии, но и моего родного штата Тамилнад», – заявил лидер делегации, генеральный секретарь Индо-российский торгово-промышленной палаты Париманам Тангаппан.

В рамках делового посещения члены Индийской делегации смогли ознакомиться с ассортиментом безалкогольной продукции, обсудили специфику экспорта российской продукции в Индию, особенности ее упаковки, а также интересующие гостей объемы уже упомянутой кормовой смеси. Как оказалось, его требуется весьма и весьма немало, тем более что товар действительно ходовой, и в самом регионе за ним выстраиваются очереди.

Фото Ирины Пергаевой (Толк)

Фото Ирины Пергаевой (Толк)

- Коллеги из Индии приехали в Алтайский край с бизнес-миссией, и их заинтересовали различные отрасли, в том числе и наша – пищевая, они приехали к нам на завод и хотят экспортировать наши безалкогольные напитки – лимонады, холодный чай, воду, энергетики. Особый интерес вызвала и гранулированная пивная дробина. Индийские коллеги точно будут довольны качеством и составом нашей продукции, – отметил Директор по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев.

По его словам, для того, чтобы начать экспорт кормовой смеси в Индию, нужно решить лишь вопросы логистики и организации поставок. При этом сам по себе регион, по словам предпринимателя, для компании очень важен: ведь вслед за Индией «откроются» и соседние государства, такие как Пакистан и Непал.

Первую отгрузку товара в Индии на предприятии намерены осуществить еще до конца года. Тем более, что опыт работы с дальним зарубежьем у завода уже есть.

Фото Ирины Пергаевой (Толк)

Фото Ирины Пергаевой (Толк)