ВТБ: с начала года объем выдач автокредитов на Алтае превысил 800 млн рублей

Клиенты банка в Алтайском крае за 7 месяцев оформили автокредиты на общую сумму 815 млн рублей. Это в 3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Ежемесячный объем выданных кредитов на покупку автомобилей стабильно прирастает от месяца к месяцу. В этом году самым активным периодом для жителей региона стал июль – объем выданных банком в этом месяце займов составил 222 млн рублей. В целом с января по июль объем продаж автокредитов вырос в 3 раза по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Суммарный объем выдач за 7 месяцев достиг 815 млн рублей, превысив результат всего 2021 года.

«Мы видим, что в этом году спрос на автокредиты существенно опережает продажи предыдущих лет. Рынок наполняется за счет поставок новых автомобилей китайских брендов, параллельного импорта и развития отечественного автопрома. Кроме того, многие автодилеры переориентировались на сегмент автомобилей с пробегом, а такие покупки более понятны для потребителя. В свою очередь, банки сохраняют условия по автокредитам доступными для заемщиков, что делает их более привлекательными по сравнению с нецелевыми кредитами», - прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

В целом по России по итогам 7 месяцев текущего года объем продаж автокредитов на рынке уже превысил 750 млрд рублей. Доля банка на рынке также поступательно растет: за семь месяцев банк выдал 88 млрд рублей автокредитов, а по итогам года превысит уровень в 200 млрд рублей. Факторами опережающего роста являются отложенный спрос, расширение доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укрепление позиций отечественного автопрома и активное развитие китайских брендов на российском рынке.