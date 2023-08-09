12-летняя девочка в желтой кепке пропала в алтайском селе

Ориентировка на девочку Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Волонтеры «ЛизаАлерт» разыскивают 12-летнюю Викторию Снегиреву. 8 августа она ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Девочка проживает в селе Верх-Коптелка Тогульского района. Ее рост – 145 см, телосложение – плотное, волосы - светло-русые, глаза – зеленые. Была одета в брюки, футболку и кроссовки черного цвета и желтую кепку.

Отмечается, что девочка нуждается в медицинской помощи.

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