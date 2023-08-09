Пьяный водитель на Алтае насмерть задавил 15-летнего подростка

32-летний водитель автомобиля Toyota Avensis сначала влетел в ограждение Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Ночью 9 августа в 00:40 в селе Онгудай Республики Алтай произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, местный житель, 32-летний водитель автомобиля Toyota Avensis, на ул. Кооперативной не справился с управлением и влетел в барьерное ограждение. А после он совершил наезд на 15-летнего подростка, который шел по обочине в том же направлении. После аварии несовершеннолетний пешеход скончался от травм на месте до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время полиция проводит проверку данного ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Онгудайского района Республики Алтай. Прокуратура также проводит проверочные мероприятия, сообщили в региональном ведомстве.

Уже установлено, что в момент аварии водитель был под воздействием алкоголя.

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