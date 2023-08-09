Алтайский экс-министр образования и науки стал ректором вуза

Костенко сам покинул пост главы Минобрнауки Алтайского края в августе 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко снова сменил место работы. Он принят на должность и.о. ректора Академии Минпросвещения России, сообщает «Атмосфера».

Костенко сам покинул пост главы Минобрнауки Алтайского края в августе 2021 года и с ноября того же года начал работу в федеральном министерстве. Он возглавлял департамент госполитики и управления в сфере общего образования в Минпросвещения РФ.

В конце июля прошлого года Костенко как глава департамента провел совещание с педагогами из новых российских регионов по вопросам общего образования. А в августе уже был упомянут на сайте Академии Минпросвещения России в качестве и.о. ректора.

На сайте университета уже появилась информация о Максиме Костенко в разделе «Руководство». Его предшественником на посту ректора был Павел Кузьмин. Средняя месячная зарплата предыдущего ректора, согласно декларации за 2022 год, составляла 620 тысяч рублей.

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