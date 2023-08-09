От тяжелой болезни умер самый толстый кот России из Бийска Степан

Валентина Александровна и Степан. Фото: Евгений Андреев

В Бийске скончался самый толстый кот России Степан. Животному было 16 лет. Об этом сообщила автор YouTube-канала, на котором выходили видео про Степана, Ирина Балахнина.

Степа был настоящей звездой интернета. 20-килограммовый пушистик покорил пользователей своими формами и невозмутимым видом. Однако в 2021 году выяснилось, что у кота рак – лимфома. Был объявлен сбор средств на операцию, но хозяйка Степана Валентина Александровна сказала, что не пустит любимца под нож.

В последнее время кот сильно похудел. И 8 августа его не стало.

- Не стало нашего прекрасного Степушки. Он ушел на радугу после 16 лет жизни, наполненной любовью и кошачьими радостями. Степа навсегда останется в нашем сердце, - говорит Ирина Балахнина.

Она отметила, что хозяйка тетя Валя очень сильно переживает. У нее осталось еще несколько кошек.

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По словам Ирины, обнадеживает то, что опухолевые шишечки находятся у Степана не внутри, а снаружи – их легко можно прощупать, когда гладишь кота. Якобы такие опухоли не так страшны, как те, что внутри (подробнее)