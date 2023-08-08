Томенко рассказал о возможностях развития мелиорации в Алтайском крае

По поручению губернатор краевой минсельхоз оценил ситуацию в степной зоне Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае прошло совещание по развитию мелиорации. О мерах поддержки аграриев, которые разработаны в регионе, рассказал губернатор Виктор Томенко.

– Учитывая засушливое начало лета, этот сезон в очередной раз испытывает наших аграриев на прочность. Удовлетворительный результат в рамках начала уборочной кампании получили хозяйства, которые работают по инновационным подходам, занимаются системным питанием и уходом за посевами, - отметил глава региона.

По поручению губернатор краевой минсельхоз оценил ситуацию в степной зоне. Сложная ситуация с заготовкой кормов складывается в Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах и в Славгороде. Правительство рассматривает возможность выделения дополнительной поддержки животноводческим хозяйствам этих территорий.

По словам Виктора Томенко, важно использовать все имеющиеся возможности для развития орошения, системы мелиорации. Потенциально с учетом работы Алейской, Кулундинской, Бурлинской оросительных систем в обороте в регионе может работать порядка 70 тыс. гектаров поливных участков. Для более активного развития этого направления разработаны меры поддержки.