Для малышей установили игровой комплекс в виде домика с горкой Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В 19 дворах Барнаула обновили детские площадки по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Из 63 дворов уже на 53 ведутся работы. Из них 45 дворов уже заасфальтированы. В 19 дворах появились новые современные детские площадки, - отмечают в мэрии.

Например, во дворе дома по улице Восточная, 131 установили современный спортивный комплекс из турников, лесенок. Здесь могут играть и заниматься дети разных возрастов. Также на площадке появилась карусель и яркая песочника. Для малышей установили игровой комплекс в виде домика с горкой.

Детские игровые и спортивные комплексы скоро будут установлены еще в 38 дворах Барнаула.