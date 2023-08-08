Членов УИК можно будет узнать по белой кепке с логотипом ЕДГ-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае стартовал пилотный проект «Мобильная УИК». Об этом сообщает крайизбирком.

– Проект направлен на развитие адресного информирования и оповещения избирателей о предстоящих выборах и предполагает использование единого программного модуля, - пояснили в избирательной комиссии региона.

Проект реализуется на территорий муниципальных районов, сельских муниципальных округов Алтайского края. В организации подомового обхода зайствуют почти 70% участковых избирательных комиссий – 1176 УИК.

Обращаем внимание, что членов УИК можно будет узнать по белой кепке с логотипом ЕДГ-2023 и бэйджу, с собой у них будет документы удостоверение члена УИК и паспорт, а такдже информационные материалы.