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НовостиПолитика8 августа 2023 9:18

В Алтайском крае стартовал пилотный проект «Мобильная УИК»

Члены УИК будут проводить подомовой обход
Вера Березовская
Членов УИК можно будет узнать по белой кепке с логотипом ЕДГ-2023

Членов УИК можно будет узнать по белой кепке с логотипом ЕДГ-2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае стартовал пилотный проект «Мобильная УИК». Об этом сообщает крайизбирком.

– Проект направлен на развитие адресного информирования и оповещения избирателей о предстоящих выборах и предполагает использование единого программного модуля, - пояснили в избирательной комиссии региона.

Проект реализуется на территорий муниципальных районов, сельских муниципальных округов Алтайского края. В организации подомового обхода зайствуют почти 70% участковых избирательных комиссий – 1176 УИК.

Обращаем внимание, что членов УИК можно будет узнать по белой кепке с логотипом ЕДГ-2023 и бэйджу, с собой у них будет документы удостоверение члена УИК и паспорт, а такдже информационные материалы.