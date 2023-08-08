В Бийске задержали девушку-курьера, которая помогала мошенникам

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске задержали 19-летнюю девушку-курьера, которая помогала мошенникам. Подробности рассказали в региональном МВД.

В полицию поступило сообщение от жительницы края, у которой похитили 180 тысяч рублей по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Во время розыска была задержана 19-летняя жительница Бийска.

Со слов подозреваемой, работу курьера она нашла в интернете. В мессенджере ей присылали указания, какую сумму денег забрать и куда перевести. Себе она оставляла от 5 до 10 % от суммы.

– Даже когда она находилась в кабинете оперативного работника, ей продолжали приходить сообщения о том, что через несколько часов приедет таксист, который передаст ей пакет с деньгами, - рассказали в МВД.

На встречу с таксистом полицейские выехали вместе с ней. Мужчина рассказал, что ему поступила заявка из Барнаула проследовать в Бийск с промежуточной остановкой в селе Кытманово, где и забрать пакет. Во время осмотра полицейские обнаружили 180 тысяч рублей, которые аферисты выманили у доверчевой пенсионерки. Деньги вернули потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.