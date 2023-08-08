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НовостиПолитика8 августа 2023 7:42

В Алтайский край могут приехать еще два федеральных министра

В регионе ожидают визит Дениса Мантурова и Сергея Кравцова
Вера Березовская
На текущей неделе регион может посетить министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров

На текущей неделе регион может посетить министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ожидается визит еще двух федеральных министров. Об этом сообщает «Толк».

По данным издания, на текущей неделе регион может посетить министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Также в августе или сентябре ожидается приезд главы Министерства просвещения Сергея Кравцова.

Ранее в Алтайском крае побывал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Во время поездки он не только проинспектировал медицинские учреждения, но и побывал на Шукшинском фестивале в Сростках.