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НовостиПроисшествия8 августа 2023 6:39

В Барнауле на шоссе Ленточный бор вновь обстреляли автомобиль

Жительница Барнаула рассказала, что неизвестные обстреляли ее машину
Вера Березовская
Фото: скриншот с паблика «Инцидент Барнаул»

Фото: скриншот с паблика «Инцидент Барнаул»

В Барнауле на шоссе Ленточный бор вновь обстреляли автомобиль. Об этом сообщила хозяйка поврежденной машины в паблике «Инцидент Барнаул».

– Прострелили фару и есть скол на задней двери. Я не сразу поняла это, поэтому не остановилась и не обратила внимания. Будьте осторожны, - написала женщина.

По словам горожанки, инцидент произошел 6 августа. Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай на этой дороге. Ранее на шоссе также обстреливали автомобиль.