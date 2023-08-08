Фото: скриншот с паблика «Инцидент Барнаул»

В Барнауле на шоссе Ленточный бор вновь обстреляли автомобиль. Об этом сообщила хозяйка поврежденной машины в паблике «Инцидент Барнаул».

– Прострелили фару и есть скол на задней двери. Я не сразу поняла это, поэтому не остановилась и не обратила внимания. Будьте осторожны, - написала женщина.

По словам горожанки, инцидент произошел 6 августа. Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай на этой дороге. Ранее на шоссе также обстреливали автомобиль.