В Алтайском крае курятина и свинина стали дороже

Свинина в середине июля резко подскочила в цене до 314 рублей на килограмм Фото: Вера Березовская

В Алтайском крае этим летом подорожали свинина и курятина. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на данные Алтайкрастата.

В июле стоимость мяса курс увеличилась на 16%. Если еще в конце июня средняя стоимость килограмма мяса кур в регионе составляла 188 рублей, то уже через месяц ценник вырос до 203 рублей за килограмм.

Свинина в середине июля резко подскочила в цене до 314 рублей на килограмм, но к концу месяца откатилась до 308 рублей.

По мнению аналитиков, резкий рост цен на мясо кур обусловлен стремлением производителей компенсировать убытки, понесенные в период повышенного летнего спроса. С середины апреля цены на курятину были ниже себестоимости, поэтому некоторые птицефабрики оказались чуть ли не на грани банкротства.

Одновременно с этим цены на свинину в связи с тем, что подорожала курятина. По мере роста потребительского спроса на свинину перерабатывающие предприятия начали активнее закупать это мясо, что повлияло на ценник.