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НовостиОбщество8 августа 2023 3:15

У части жителей Барнаула отключили горячую воду из-за повреждения на теплосети

Повреждение произошло минувшей ночью под трамвайными путями в районе дома по пр. Ленина 116
Вера Березовская
В центральной части города воды не будет у жителей 23 многоквартирных домов до 24.00 часов

В центральной части города воды не будет у жителей 23 многоквартирных домов до 24.00 часов

Фото: Олег УКЛАДОВ

8 августа у жителей центральной части Барнаула \отключили горячую воду из-за повреждения на магистральной теплосети. Об этом сообщили в телеграм-канале СГК.

Повреждение произошло минувшей ночью под трамвайными путями в районе дома по пр. Ленина 116. Проводятся работы по устранению дефекта.

В центральной части города воды не будет у жителей 23 многоквартирных домов до 24.00 часов.

Также до 22:00 часов прекращена подача ресурса в 47 многоквартирных домов Индустриального района в связи с демонтажем заглушек на трубопроводах в районе ул. Попова 39.

С адресами, попавшими под отключение, можно ознакомиться по ссылке.