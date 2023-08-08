В Барнауле и Новоалтайске можно будет пройти бесплатные медосмотры

Каждый, кто пройдет обследование, получит развернутую консультацию врача-терапевта Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула и Новоалтайска смогут пройти бесплатное медобследование в рамках профилактической акции. Об этом сообщает Минздрав региона.

- Обследование включает в себя определение уровня глюкозы и холестерина в крови, проверку работы сердца и сосудов, мышечной силу рук, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазного и артериального давления, антропометрических показателей, - рассказали в министерстве здравоохранения.

Каждый, кто пройдет обследование, получит развернутую консультацию врача-терапевта. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

С 8 по 10 августа акция пройдет в Барнауле: в ТРЦ «Праздничный» (ул. Балтийская 16) с 10.00 до 15.00 часов, в парке «Солнечный ветер» (пр. Ленина 152 д) с 11.00 до 16.00 часов.

В Новоалтайске обследование можно будет пройти 11 августа в ТРЦ «Парк» (ул. Деповская 22) с 11.00 до 15.00.