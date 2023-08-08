Пешеходную дорожку вдоль кардиоцентра заасфальтировали в Барнауле

На проблему отсутствия асфальта вдоль кардиоцентра на участке от ул. Юрина вдоль кардиоцентра до дома №44 по ул. Малахова не раз жаловались горожане Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в районе кардиоцентра заасфальтировали пешеходную дорожку. Об этом сообщает мэрия.

На проблему отсутствия асфальта вдоль кардиоцентра на участке от ул. Юрина вдоль кардиоцентра до дома №44 по ул. Малахова не раз жаловались горожане. Особенно ситуация обострялась весной и осенью, когда на этом месте скапливались талые воды и мешали проходы. В мае мэрия приняла решение о проведении работ на данном участке. В августе дорожку заасфальтировали.

- Безусловно, мы будем и дальше выстраивать работу таким образом, чтобы таких положительных решений в Ленинском районе было больше, - отметил глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко

Ранее сообщалось, что еще на 10 улицах Барнаула появится освещение.