Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 1:41

Пешеходную дорожку вдоль кардиоцентра заасфальтировали в Барнауле

Горожане не раз жаловались на отсутствие асфальта в этом месте
Вера Березовская
На проблему отсутствия асфальта вдоль кардиоцентра на участке от ул. Юрина вдоль кардиоцентра до дома №44 по ул. Малахова не раз жаловались горожане

На проблему отсутствия асфальта вдоль кардиоцентра на участке от ул. Юрина вдоль кардиоцентра до дома №44 по ул. Малахова не раз жаловались горожане

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в районе кардиоцентра заасфальтировали пешеходную дорожку. Об этом сообщает мэрия.

На проблему отсутствия асфальта вдоль кардиоцентра на участке от ул. Юрина вдоль кардиоцентра до дома №44 по ул. Малахова не раз жаловались горожане. Особенно ситуация обострялась весной и осенью, когда на этом месте скапливались талые воды и мешали проходы. В мае мэрия приняла решение о проведении работ на данном участке. В августе дорожку заасфальтировали.

- Безусловно, мы будем и дальше выстраивать работу таким образом, чтобы таких положительных решений в Ленинском районе было больше, - отметил глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко

Ранее сообщалось, что еще на 10 улицах Барнаула появится освещение.