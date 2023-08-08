До +29 ожидается в Алтайском крае 8 августа

Днем температура воздуха составит от +24 до +29 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

8 августа в Алтайском крае днем вновь установится жаркая погода. Подробный прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер подует северный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с.