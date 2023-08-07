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НовостиОбщество7 августа 2023 12:05

Еще на 10 улицах Барнаула появится освещение

Общая протяженность новых линий освещения составит около пяти километров
Герман Архаров
Фонари

Фонари

Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще на 10 улицах в Барнауле появится освещение. Власти объявили конкурс по поиску подрядчика для выполнения работ. Об этом пишет мэрия.

Больше всего фонарей появится в Ленинском районе краевой столицы – улицы Рябиновая (от улицы Строительной до улицы Советской) и Школьная (от здания №12 до улицы Полевой), в селе Гоньба, а также улицы Западная 13-я, Совхозная и переулок Советский.

Общая протяженность новых линий освещения составит около пяти километров. Согласно контракту, работы должны завершить до конца октября. Подрядчика выберут уже 16 августа.