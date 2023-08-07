У части барнаульцев отключили горячую воду

Горячую воду вернут вечером Фото: Олег УКЛАДОВ

7 августа у части жителей Барнаула отключили горячую воду. Об этом сообщает СГК.

Причина отключения ресурса - проведение технологических работ на трубопроводах и врезки временных ободных линий.

В частности, на теплосети М-41 в районе Попова 31 к 2 часу планируют завершить демонтаж заглушек, после чего – возобновить подачу горячей воды для 6 многоквартирных домов.

Кроме того, на улице Георгия Исакова от дома №121 до дома №115 занимаются врезкой временной обводной линии на внутриквартальной. Горячую воду обещают вернуть до 21 часа.

Полный список адресов, попадающих под отключение, можно найти здесь.

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