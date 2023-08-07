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НовостиОбщество7 августа 2023 10:48

В конце августа в Алтайском крае возможны заморозки

Столбики термометров опустятся до отметки -2 градуса
Герман Архаров
В конце августа погода испортится

В конце августа погода испортится

Фото: Дарья САВЕНКО

В конце августа в Алтайском крае возможны заморозки до -2 градусов. Об этом пишет Толк.

С 25 по 31 августа на большей части Алтайского края ночью столбики термометров опустятся до отметок +2...+7 градусов, местами возможны заморозки до 0...-2.

Добавим, что до 10 августа в регионе сохранится жаркая погода. В ближайшие дни температура воздуха будет держаться в пределах отметки +30 градусов.

С 11 августа погода в Алтайском крае испортится и столбики термометров будут показывать уже +20…+25 градусов.