В конце августа погода испортится Фото: Дарья САВЕНКО

В конце августа в Алтайском крае возможны заморозки до -2 градусов. Об этом пишет Толк.

С 25 по 31 августа на большей части Алтайского края ночью столбики термометров опустятся до отметок +2...+7 градусов, местами возможны заморозки до 0...-2.

Добавим, что до 10 августа в регионе сохранится жаркая погода. В ближайшие дни температура воздуха будет держаться в пределах отметки +30 градусов.

С 11 августа погода в Алтайском крае испортится и столбики термометров будут показывать уже +20…+25 градусов.