Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры в Алейске

На месте ЧП Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алейске из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал трехлетнйи мальчик. Об этмо сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По предварительным данным следствия, ребенок был дома с мамой. Женщина спала и в этот момент мальчик выпал из окна квартиры. Пострадавшего госпитализировали, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Они выясняют, в каких условиях жил ребенок.

Правоохранители призывают не оставлять детей без присмотра и внимательно следить за ними.