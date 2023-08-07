Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры в Алейске

На месте ЧП
Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
В Алейске из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал трехлетнйи мальчик. Об этмо сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
По предварительным данным следствия, ребенок был дома с мамой. Женщина спала и в этот момент мальчик выпал из окна квартиры. Пострадавшего госпитализировали, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Они выясняют, в каких условиях жил ребенок.
Правоохранители призывают не оставлять детей без присмотра и внимательно следить за ними.