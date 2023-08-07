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НовостиПроисшествия7 августа 2023 9:56

Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры в Алейске

Трехлетий ребенок выпал из окна квартиры в Алтайском крае
Герман Архаров
На месте ЧП

На месте ЧП

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алейске из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал трехлетнйи мальчик. Об этмо сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По предварительным данным следствия, ребенок был дома с мамой. Женщина спала и в этот момент мальчик выпал из окна квартиры. Пострадавшего госпитализировали, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Они выясняют, в каких условиях жил ребенок.

Правоохранители призывают не оставлять детей без присмотра и внимательно следить за ними.