На Алтае у браконьера за отстрел лося конфисковали автомобиль

Изъятый автомобиль. Фото: УФССП по Алтайскому краю

В Алтайском крае у браконьера после убийства лося конфисковали автомобиль. Об этом сообщает УФССП региона.

Мужчина убил лося, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Специалисты обнаружили магазины от карабина, патроны, гильзы и тушу животного. Правоохранители возбудили уголовное дело.

В итоге мужчину оштрафовали и в доход государства конфисковали автомобиль, который использовался во время охоты. Машину передадут Министерству обороны РФ.