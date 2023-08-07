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НовостиОбщество7 августа 2023 9:05

На Алтае у браконьера за отстрел лося конфисковали автомобиль

Мужчина застрелил лося незаконно
Герман Архаров
Изъятый автомобиль. Фото: УФССП по Алтайскому краю

Изъятый автомобиль. Фото: УФССП по Алтайскому краю

В Алтайском крае у браконьера после убийства лося конфисковали автомобиль. Об этом сообщает УФССП региона.

Мужчина убил лося, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Специалисты обнаружили магазины от карабина, патроны, гильзы и тушу животного. Правоохранители возбудили уголовное дело.

В итоге мужчину оштрафовали и в доход государства конфисковали автомобиль, который использовался во время охоты. Машину передадут Министерству обороны РФ.