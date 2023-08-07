В центре «Мой бизнес» подвели итоги программы «Азбука предпринимателя»

Фото центра «Мой бизнес»

В Алтайском крае около 90 человек прошли обучение в рамках проекта «Азбука предпринимателя», организованного центром «Мой бизнес».

Организаторы рассказывают, что число желающих оказалось выше, чем они предполагали и поэтому обучение продлили на один день – пять вместо четырех запланированных.

– Пришлось добавить один день, чтобы разделить участников на две группы для индивидуальной работы с каждым по расчету жизнеспособности своего проекта, - говорит руководитель центра поддержки предпринимательства Ирина Черепанова.

При этом обучение проходили ребята, большинство из них в возрасте от 14 до 25 лет.

– В основном те, кто будут претендовать на молодежные гранты и получение финансовой поддержки. Проекты разные: есть и образовательные, связанные с психологией, в общем, все - от общепита и открытия собственных пекарен до работы на маркетплейсах и производства одежды, - добавляет Черепанова.

Но «Азбука» - это не единственный проект Центра. Уже 8 августа там начнут внедрять интернет продвижение и интернет – маркетинг. Программа рассчитана на месяц и кто еще не успел сможет присоединится к последующим блокам. Здесь нет привязки к сфере предпринимательской деятельности — главное чтобы это были действующие предприниматели, либо самозанятые. Обучение совершенно бесплатное и реализуется в рамках национального проекта «Малое среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Структура этой программы упакована на основе всех трендов - нейросети, продвижение во «Вконтакте», где также появилось много сервисов, дополнили блоками работы в «Телеграм» и продажами в социальных сетях, продвижением бизнеса и в поисковых системах. Делиться знаниями и «заряжать» будут федеральные спикеры, которые сами занимаются маркетингом и владеют первичной информацией обо всех этих изменениях, - добавляют в центре «Мой бизнес».

А уже осенью состоится форум на тему маркетплейсов. Подробности появятся в ближайшее время.

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