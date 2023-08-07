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НовостиОбщество7 августа 2023 8:20

Три школы капитально отремонтируют в Барнауле к новому учебному году

Работы продолжаются
Герман Архаров
Общий объем финансирования по проекту составляет почти 240 млн рублей

Общий объем финансирования по проекту составляет почти 240 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

К новому учебному году капитально отремонтируют три барнаульские школы. Об этом пишет мэрия.

Второй год подряд в Барнауле реализуют федеральный проект «Модернизация школьных систем образования». В этом сезоне его участники – лицей № 3, школа № 48, а также одно из зданий Барнаульского кадетского корпуса.

Общий объем финансирования по проекту «Модернизация школьных систем образования» в этом году составляет почти 240 млн рублей. Около 80% суммы – федеральные средства, 15% – региональные, 5% – муниципальные.

Отметим, что помимо капитального ремонта и замену мебели в программу входит повышение квалификации педагогов, обновление библиотеки и другое

Ранее мы писали о том, что на стадионе барнаульской школы № 128 строят так называемую «умную» спортивную площадку.