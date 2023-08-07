В Бийске две женщины пострадали, упав с эскалатора в ТЦ

В состоянии средней степени тяжести горожанок доставили больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из торговых центров Бийска две женщины упали с эскалатора. Об этом в своем Telegram-канале сообщает городская станция скорой медицинской помощи.

Женщины получили травмы, упав с эскалатора, расположенного в одном из торговых центров Бийска. В состоянии средней степени тяжести горожанок доставили больницу.

Как рассказал главврач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов, пострадавшие получили не тяжелые травмы. Угрозы жизни нет.

Жителей и гостей города призывают быть внимательными и осторожными во время нахождения на эскалаторе.