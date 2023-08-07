Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 6:45

В Бийске две женщины пострадали, упав с эскалатора в ТЦ

Двух женщин доставили в больницу после падения с эскалатора в Бийске
Герман Архаров
В состоянии средней степени тяжести горожанок доставили больницу

В состоянии средней степени тяжести горожанок доставили больницу

Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из торговых центров Бийска две женщины упали с эскалатора. Об этом в своем Telegram-канале сообщает городская станция скорой медицинской помощи.

Женщины получили травмы, упав с эскалатора, расположенного в одном из торговых центров Бийска. В состоянии средней степени тяжести горожанок доставили больницу.

Как рассказал главврач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов, пострадавшие получили не тяжелые травмы. Угрозы жизни нет.

Жителей и гостей города призывают быть внимательными и осторожными во время нахождения на эскалаторе.