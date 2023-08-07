Министр Решетников: «Алтайский край получает многовекторное и комплексное развитие»

Алтайский край с рабочим визитом посетил Министр экономического развития России Максим Решетников Фото: Антон ФЕДОТОВ

5 августа Алтайский край с рабочим визитом посетил Министр экономического развития России Максим Решетников. Вместе с главой региона Виктором Томенко он посетил несколько предприятий - Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ), производственные площадки компании «АНИТИМ» и строящийся технопарк «Компонент». Стоит отметить, что на алтайских заводах сегодня замещают продукцию из Испании, Италии, Германии и Канады и полностью закрывают потребности России в сельхозмашиностроении.

- Надо сказать слова благодарности Губернатору Виктору Петровичу, его команде за то, что очень грамотно усиливают региональные меры поддержки с федеральными программами. Благодаря такому подходу управленческой команды Алтайский край получает многовекторное и комплексное развитие. Это не только аграрный и промышленный регион, это еще и крайне перспективная для развития туризма территория, - отметил Максим Решетников.

Министр вместе с главой региона Виктором Томенко побывал на нескольких предприятиях Фото: Антон ФЕДОТОВ

Также министр отметил, что не помнит другого региона, которому бы дали финансирование на создание сразу трех промышленных парков, которые строятся в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Так, технопарк «Юг Алтая» в Рубцовске, специализируется на металлургии, металлообработке и сельхозмашиностроении. Технопарк «Компонент» в Барнауле направлен на развитие машиностроения. А бийский «Алтайбиотех» будет ориентирован на развитие биотехнологий.

- Основные задачи сейчас - продолжать реализацию уже начатых проектов. И, конечно, искать новые ниши, где требуется импортозамещение. Мы занимаемся этим уже несколько лет. В этом процессе есть много нюансов и сложностей - от поиска финансовых возможностей до обеспечения предприятий профессиональными кадрами. Тем не менее останавливаться мы не намерены. Это вопрос устойчивого развития края, повышения доходов как отдельных предприятий, так и всего региона, и, конечно, каждого жителя Алтая, - отметил Виктор Томенко.