12-этажку хотят возвести у парка «Юбилейный» в Барнауле

Рядом с парком «Юбилейный» в Барнауле запроектировали 12-этажное здание Фото: Олег УКЛАДОВ

Рядом с парком «Юбилейный» в Барнауле запроектировали 12-этажное здание – пристройку к санаторию-профилакторию с помещениями для лечения и проживания. Проект представили на градосовете, пишет «Толк».

Сейчас на улице Гущина, 151 находится четырехэтажный административный корпус и одноуровневый блок столовой. В первом уже начали капремонт, а второй хотят реконструировать с надстройкой 12-этажной свечки.

У участников обсуждений было несколько вопросов к представленному проекту. Некоторые из них касались подъездов к участку, архитектуры, а также выбора материалов.

В итоге члены градосовета приняли решение повторно рассмотреть проект после доработки с учетом озвученных замечаний