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НовостиПроисшествия7 августа 2023 3:37

Восемь человек пострадали в ДТП на Семинском перевале в Республике Алтай

В ДТП на перевале в Республике Алтай пострадали восемь человек
Герман Архаров
На месте аварии

На месте аварии

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Вечером 6 августа на Семинском перевале в Республике Алтай произошло ДТП, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Водитель Toyota Corolla Ceres при спуске с Семинского перевала не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace.

В результате аварии пострадали восемь человек. В республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести доставили 21-летнюю пассажирку Toyota Corolla Ceres. В Шебалинскую районную больницу привезли 20-летнего водителя и двух 24-летних пассажиров автомобиля Toyota Corolla Ceres.

Кроме того, в районную больницу доставили 41-летнюю пассажирку микроавтобуса. Еще трем пассажирам также оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Полицейские устанавливают все обстоятельства этой аварии. Прокуратура Онгудайского района проводит проверку по факту этого ДТП.