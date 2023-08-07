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НовостиОбщество7 августа 2023 3:00

7 августа на оживленном перекрестке в Барнауле отключили светофор

Автомобилистам и пешеходам нужно быть особенно внимательными
Герман Архаров
Светофор не будет работать с 10 до 18 часов

Светофор не будет работать с 10 до 18 часов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 7 августа, в Барнауле временно отключили светофор на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная поляна. Об этом предупреждают в мэрии.

Электронный регулировщик не будет работать с 10 до 18 часов. Причина отключения светофора – плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения.

Автомобилистам и пешеходам нужно быть особенно внимательными на этом участке. Следует соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, а также регулировщиков Госавтоинспекции.