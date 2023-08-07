На концерте в Барнауле зрители не поймали прыгнувшего в толпу мужчину

Все произошло, когда выступала группа «Борода Бабая» Фото: Вера Березовская

6 августа на трибьюте группы «Король и Шут» в Барнауле один из фанатов группы прыгнул в толпу, однако его не поймали. Об этом пишет «МК на Алтае».

Все произошло, когда выступала группа «Борода Бабая». В этот момент со сцены в толпу «рыбкой» прыгнул мужчина. Зрители неожиданно разошлись в сторону и в итоге мужчина упал на бетонный пол. Барнаулец самостоятельно встал за ноги и ушел, державшись за лицо.

После случившегося музыканты «Бороды Бабая» остановили выступление и попросили зрителей больше никогда так не делать.