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НовостиОбщество7 августа 2023 1:21

37-летняя женщина в разноцветном платье пропала в Барнауле

Поиски продолжаются
Герман Архаров
Пропавшая женщина

Пропавшая женщина

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле пропала 37-летняя Людмила Вощакина. Для поисков нужна помощь добровольцев, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» Алтайского края.

Известно, что женщина пропала 2 августа.

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза

Была одета: разноцветное платье, черно-серые сланцы

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавшая женщина, просят звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.