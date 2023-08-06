Третья победа «Динамо Барнаул» подряд Фото: Александр Коровниченко

Матч Лиги 2 прошел в Екатеринбурге и завершился победой барнаульской команды. Это третья победа «Динамо» подряд.

Матч прошел как «на качелях» и атаки шли то в одну, то в другую сторону. Счет открыли динамовцы – ударом с пенальти на 41 минуте отличился Артем Яркин. Хозяева поля могли сразу же сравнять счет, но мяч попал в штангу.

Начало второго тайма осталось за барнаульцами, но «Урал-2» за 4 минуты переломил ход встречи, забив два гола на 57 и 61 минутах. Но практически сразу на 68 минуте после отличной атаки ценой травмы забил Игорь Абрамов. Счет снова стал равным. На некоторое время игра успокоилась, но в концовке удача была на стороне «Динамо». На 79 минуте забил Алексей Гришаков. Финальный счет 2:3 в пользу барнаульцев.

Таким образом, барнаульское «Динамо» добивается важной гостевой победы в Екатеринбурге. Эта победа стала третьей подряд с учетом Кубка России.

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