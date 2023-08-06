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НовостиОбщество6 августа 2023 9:46

На Алтае завершились поиски пенсионерки в желтой шляпе, которая ушла в лес

Пожилая женщина исчезал 5 августа
Александра Сапожкова
Одна из жительниц Алтайского края увидела ориентировку

Одна из жительниц Алтайского края увидела ориентировку

Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Алтайском крае завершились поиски 77-летней Нины Юшковой, которая ушла в лес.

Как сообщали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», пенсионерка 5 августа ушла в ленточный бор в Калманском районе и не вернулась. Отмечалось, что на ней была светло-желтая шляпа. Супруг уточнял, что женщина может быть дезориентирована.

К счастью, в тот же вечер пропавшая нашлась. Одна из жительниц Алтайского края увидела ориентировку, позвонила и сообщила, что видела Нину Васильевну.

«Найдена, жива! Огромное спасибо!» - написали в группе «ЛизаАлерт».

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