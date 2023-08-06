Глава Алтайского края Томенко почтил память погибшего губернатора Евдокимова

Губернатор призвал жителей к единению и к активной работе на благо края Фото: Антон Червяков

Губернатор Виктор Томенко побывал на фестивале «Земляки» в Верх-Обском, который проводится в память о Михаиле Евдокимове.

Глава края подчеркнул, что народная любовь к трагически погибшему артисту и экс-губернатору региона до сих пор живет в сердцах жителей края. Он напомнил, что Михаил Сергеевич гордился тем, что он с Алтая. А песню в его исполнении «Алтай для меня – это Родина» считают неофициальным гимном края.

- Мы собрались, чтобы вспомнить по-настоящему народного любимца, по-настоящему народного артиста и народного губернатора. Будем помнить всех светлых людей, которые служили краю. Пусть таких людей будет как можно больше! – сказал губернатор.

Он призвал жителей к единению и к активной работе на благо края. Виктор Томенко пообещал приложить все усилия, чтобы регион процветал и развивался.

Фестиваль «Земляки» в селе Верх-Обское Смоленского района организовал Михаил Евдокимов еще в 1992 году. С годами он становится все популярнее и привлекает множество гостей и знаменитых артистов. На этот раз на сцене выступили Александр Буйнов, Александр Маршал и Игорь Саруханов.