Полиция устанавливает личность мужчины, которого сбил грузовой поезд на Алтае

ДТП с поездом 5 августа 2023 на Алтае. Фото: транспортная полиция Сибири

5 августа около 21 часа на станции Озерки в Алтайском крае, произошла трагедия: грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

По информации транспортной полиции Сибири, мужчина решил перейти железнодорожные пути сразу после прохода поезда в одном направлении. Однако он не учел, что с другой стороны ехал еще один состав. Машинист экстренно затормозил, но это не помогло предотвратить трагедию, и пешеход от травм скончался на месте происшествия.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают личность погибшего. В момент происшествия он был одет в темно-зеленую футболку, темные спортивные штаны и галоши. Возраст погибшего - от 30 до 50 лет, телосложение - среднее, волосы - короткие темные. Особой приметой является татуировка в виде свечи или патрона, расположенная на левой стороне груди.

Тех, кому личность мужчины покажется знакомой, просят позвонить в полицию по тел. (3852) 24-38-01.

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