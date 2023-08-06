На Алтае спадет аномальная 30-градусная жара

Погода в Алтайском крае 7 августа 2023 Фото: Анна Перевощикова

7 августа в Алтайском крае ожидается небольшое понижение температуры после аномальной 30-градусной жары.

По данным синоптиков, в понедельник пройдут небольшие дожди и грозы, также утром возможен туман. Температура будет в пределах +22, +27 градусов. Ветер - порывистый, с максимальной скоростью 14 метров в секунду.

В Барнауле 7 августа температура составит +23, +25 градусов, осадков не прогнозируют.

Местами 7 августа в крае сохранится высокая пожароопасность 4 класса, а в Кулундинском районе будет чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

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