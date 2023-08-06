2 млрд рублей привлек туризм в Алтайский край

Министр экономического развития РФ во время рабочей поездки в регион. Фото: Антон ФЕДОТОВ

В 2023 году благодаря развитию туризма в Алтайский край было привлечено 2 млрд рублей. Об этом заявил Максим Решетников, министр экономического развития РФ, во время рабочей поездки в регион, передает ТАСС.

Министр отметил: край успешно доказывает, что туризм может стать настоящим двигателем экономического развития. И это происходит не в будущем, а уже сейчас. То, что мы видим, является результатом систематической и обширной работы, проводимой в прошлом.

По словам губернатора Виктора Томенко, на данный момент Алтайский край имеет 41 соглашение о развитии туризма и курортной деятельности на общую сумму более 50 млрд рублей. Это включает 4,5 тыс. новых номеров в дополнение к уже существующим, а также создание 4 тыс. новых рабочих мест.

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