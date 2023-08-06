Два водителя погибли в горящих грузовиках на Алтае

Сотрудники ДПС выясняют все подробности этого происшествия
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Залесовском районе 5 августа произошла смертельная авария с участием двух грузовых автомобилей, сообщили в ГУ МВД по краю.
По предварительным данным, в 18:35 на 98-м километре автодороги «Алтай-Кузбасс» произошло лобовое столкновение двух грузовиков с последующим возгоранием. Предположительно, в результате ДТП погибли оба водителя. Одному из них было 55 лет, личность второго устанавливается.
Сотрудники дорожно-патрульной службы выясняют все подробности этого происшествия.
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