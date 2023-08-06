Алтайский край поставил медоборудование Славяносербской больнице

Оборудование предназначено для выполнения исследований. Фото: Минздрав ЛНР

Алтайский край предоставил Славяносербскому району ЛНР новое оборудование для проведения медицинских исследований. Специальные аппараты были доставлены в Славяносербскую центральную районную больницу, пишет «КП» - Луганск».

Как сообщает Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики, в больницу были доставлены полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC-15 и гематологический анализатор URIT-5380 и. Первый способен проводить широкий спектр биохимических исследований, его производительность составляет 300 тестов в час. Второй анализатор позволяет определить 40 параметров общего анализа крови и имеет производительность в 60 проб в час.

Отмечается, что новое оборудование уже активно используется в больнице.