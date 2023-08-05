Хирурге удалили алтайской пациентке кисту размером с футбольный мяч

Медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские хирурги удалили кисту размером с футбольный мяч. Как сообщили в Бийской горбольнице №2, гинекологи провели операцию женщине.

Долгое время пациентка мучилась от болей внизу живота. У нее возникли проблемы с пищеварением и мочеиспусканием. В итоге врачи нашли кисту в брюшной полости. Размеры ее шокировали.

- Как футбольный мяч. Операция прошла успешно. Пациентка идет на поправку, и скоро будем её выписывать, - отметила завгинекологическим отделением ГБ № 2 Ирина Дубинина.

К слову, такие случаи для специалистов - не редкость. Встречают кисты и больше размера, так как пациенты вовремя не проходят медосмотр. Женщинам рекомендуется проходить УЗИ не реже раза в год.