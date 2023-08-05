Алтайская делегация приняла участие в Дне Новосибирского поля-2023

Алтайский филиал «Центра оценки качества зерна»

Делегация Алтайского края приняла участие в агропромышленном форуме День Новосибирского поля-2023. Как сообщили в «Центре оценки качества зерна», форум поддержал Минсельхоз РФ и региональное правительство.

Агрофорум проходил 3 и 4 августа в Новосибирске. На выставке побывал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что большая часть посевных площадей выгорела, но все же производителям удалось все пересеять. Объемы производства сохранены.

К слову, в конце июня в Алтайском крае проходил Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля».