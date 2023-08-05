Глава Минэкономразвития РФ прибыл с рабочим визитом в Алтайский край

Максим Решетников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край. Как сообщают РИА-Новости, во время визита в регион он предсказал рост российской экономики.

По словам Решетникова, по итогам года экономика может вырасти более чем на два процента. Однако нужно подождать конкретных цифр, сейчас их могут лишь прогнозировать.

Ожидается, что во время визита Максим Решетников посетит крупные инвестиционные площадки Алтайского края, а также проведет совещание по развитию туристического потенциала региона.