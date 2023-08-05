Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды5 августа 2023 6:20

Алтайский музтеатр представит премьеру мюзикла «Пиковая дама»

В театре обновили звуковое оборудование и модернизировали оркестровую яму
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Артисты музтеатра на сцене

Артисты музтеатра на сцене

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском государственном музыкальном театре представят премьеру мюзикла «Пиковая дама». Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, в настоящий момент артисты готовятся к новому театральному сезону.

В театре обновили звуковой пульт и модернизировали оркестровую яму. Средства были выделены из краевого бюджета. Также в здании отремонтировали пространство за кулисами и служебные коридоры.

Премьерный мюзикл пройдет 29, 30 сентября и 1 октября. А в новогодние праздники артисты покажут детский мюзикл «Красная Шапочка», который поставил режиссер Анатолий Ахреев. Также планируются представления для взрослых.

Кроме того, театр продолжит реализацию проектов, начатых в прошлом сезоне. Речь о театральных гостиных и концертах-лекториях на малой сцене.