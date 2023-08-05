Алтайский музтеатр представит премьеру мюзикла «Пиковая дама»

Артисты музтеатра на сцене Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском государственном музыкальном театре представят премьеру мюзикла «Пиковая дама». Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, в настоящий момент артисты готовятся к новому театральному сезону.

В театре обновили звуковой пульт и модернизировали оркестровую яму. Средства были выделены из краевого бюджета. Также в здании отремонтировали пространство за кулисами и служебные коридоры.

Премьерный мюзикл пройдет 29, 30 сентября и 1 октября. А в новогодние праздники артисты покажут детский мюзикл «Красная Шапочка», который поставил режиссер Анатолий Ахреев. Также планируются представления для взрослых.

Кроме того, театр продолжит реализацию проектов, начатых в прошлом сезоне. Речь о театральных гостиных и концертах-лекториях на малой сцене.