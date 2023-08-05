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НовостиЗвезды5 августа 2023 5:01

Барнаульцев приглашают на Фестиваль уличного кино

Показы будут бесплатными
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Кинотеатр

Кинотеатр

Фото: Юлия СОЛНЦЕВА

Жителей Барнаула приглашают присоединиться к фестивалю уличного кино. Как сообщает Алтайский государственный дом народного творчества, показы будут для зрителей бесплатными.

Внеконкурсные программы покажут 8 августа в 10.30 в кинотеатре «Премьера». Фестиваль является ежегодным и проводится в разных уголках Росси и всего мира с 2014 года. На нем показывают короткометражки.

В этом году программа наполнена эмоциями. Зрителей ждут оригинальные сценарии, которых нет в открытом доступе. Вход свободный.