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НовостиПроисшествия5 августа 2023 3:39

Штормпрогноз действует на Алтае 5 и 6 августа из-за ливней

Также возможны град и усиление ветра
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дождь в Алтайском крае

Дождь в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 5 и 6 августа действует штормовое предупреждение. Как сообщили региональные синоптики, на территории края ожидают дожди, ливни и град.

Вместе с дождливой погодой придет и сильный ветер. Так, возможно усиление до 15-20 метров в секунду. Кроме того, до 6 августа синоптики прогнозируют аномальную жару. Максимально температура поднимется вше +30 градусов.

5 августа температура +воздуха в крае составит +22,+27 градусов, в западных районах - до +32 градусов. В утренние часты возможен туман. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, а в грозу могут быть порывы и до 15-20 метров в секунду.