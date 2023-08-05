Двое мужчин разбились на мотоцикле на Алтае, пассажир погиб

ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства жесткой аварии с участием мотоцикла. Как сообщили в Госавтоинспекции, один человек погиб.

Авария произошла 4 августа на 27-ом километре дороги «Шарчино-Тюменцево-Рыбное». Водитель 1978 года рождения на мотоцикле Honda не справился с управлением и съехал с дороги. В результате пассажир (мужчина 1986 года рождения) скончался от полученных травм еще до того, как на место прибыли медики. Водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.