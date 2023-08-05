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НовостиОбщество5 августа 2023 2:43

В парке Славгорода появились необычные скамейки

Их форма уже привлекла внимание жителей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: t.me/glava_slavgorod

Фото: t.me/glava_slavgorod

В Славгороде благоустраивают парк на улице К. Либнехта. Как сообщила мэр города Людмила Подгора, там установили необычные скамейки.

Зеленую зону реконструируют по программе «Формирование современной городской среды». Там выкладывают плитку на дорожках и устанавливают скамейки, фонари и урны. К слову, скамейки необычной формы сразу привлекли внимание жителей. В настоящий момент уже завершены работы в восточной части парка, славгородцы уже полюбили данное место.

Глава города подчеркнула, что большинство горожан бережно относятся к территории, но все же есть случаи вандализма. Поэтому в парке установят видеонаблюдение.