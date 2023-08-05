В парке Славгорода появились необычные скамейки

Фото: t.me/glava_slavgorod

В Славгороде благоустраивают парк на улице К. Либнехта. Как сообщила мэр города Людмила Подгора, там установили необычные скамейки.

Зеленую зону реконструируют по программе «Формирование современной городской среды». Там выкладывают плитку на дорожках и устанавливают скамейки, фонари и урны. К слову, скамейки необычной формы сразу привлекли внимание жителей. В настоящий момент уже завершены работы в восточной части парка, славгородцы уже полюбили данное место.

Глава города подчеркнула, что большинство горожан бережно относятся к территории, но все же есть случаи вандализма. Поэтому в парке установят видеонаблюдение.